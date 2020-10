Anche Valentino Rossi positivo al coronavirus: lo stesso pilota pesarese lo ha annunciato questo pomeriggio su Twitter

Anche Valentino Rossi è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso pilota pesarese che ha spiegato di essere risultato positivo al tampone effettuato quest’oggi, dopo che il test effettuato martedì e quello rapido PCR di questa mattina avevano dato esito negativo.

Nel post pubblicato su Twitter, il campione della Yamaha spiega di essersi svegliato questa mattina debole e con qualche linea di febbre. Dopo aver allertato il medico, si è sottoposto al duplice test e il secondo responso, arrivato alle 16, ha dato esito positivo. Rossi scrive anche: “Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon. Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un no-go anche per me. Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato al ritorno da Le Mans”.