Juventus-Napoli, dopo la sentenza del Giudice Sportivo arriva il commento di Luigi De Siervo, Ad della Lega Serie A

Destinata ancora a far discutere a lungo la sentenza di ieri del Giudice Sportivo. Del 3-0 a tavolino in Juventus-Napoli la nostra redazione ha parlato con Riccardo Cucchi. Il verdetto è stato commentato a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ anche da Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A che ha spiegato: “Come Lega non potevamo rimandare la gara, la nostra mission è finire il campionato. Se non accadesse, il calcio fallirebbe. Nella sentenza non c’entriamo nulla, dobbiamo restare soggetti terzi, ma le carte non consentivano di spostare la partita. Il protocollo funziona, dobbiamo proseguire continuando a rispettarlo, ma è chiaro che a Napoli come emerge dagli atti c’è stato un corto circuito”.