Juventus, Agnelli ringrazia Pecchia ma ‘dimentica’ Sarri

In conferenza stampa Andrea Agnelli ha ringraziato anche Fabio Pecchia per la vittoria Under 23 dimenticando però Sarri

Nella conferenza stampa di Andrea Agnelli il presidente della Juventus ha ringraziato dirigenti e tecnici per i successi della scorsa stagione. I ringraziamenti sono arrivati a Paratici e Cherubini, all’allenatrice della Juventus femminile Guarino ma anche a Fabio Pecchia per la vittoria della coppa Italia di Serie C con l’Under 23. Un elenco nel quale non è stato inserito Maurizio Sarri che, nonostane l’addio e la delusione Champions, ha conquistato lo Scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Juventus – Caso Ronaldo, Agnelli risponde a Spadafora

Una dimenticanza che è stata fatta notare nel corso della conferenza e alla quale il numero uno bianconero ha provato a rimediare con parole di elogio per l’allenatore toscano, definito “persona colta”. Agnelli si è detto “estremamente felice” che Sarri abbia vinto lo scudetto con la Juve. Inoltre ha parlato di mancanza di alchimia con l’ambiente, concludendo: “Sarà sempre ricordato tra gli allenatori vincenti della Juventus”.