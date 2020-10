Parla Alessandro Florenzi, che nel post gara di Italia-Olanda, difende il compagno di squadra Ciro Immobile, finito nel mirino della critica

Alessandro Florenzi difende Ciro Immobile. L’esterno del Psg – intervenuto ai microfoni di Rai Sport – ha così parlato dell’attaccante della Lazio, finito nel mirino della critica per la sterilità in azzurro: “Lo capisco, un pochino gli rode ma sono cose che succedono. Ma stiamo parlando di un attaccante che ha fatto 36 gol l’anno scorso e viene considerata una cosa normale. In Italia dovrebbe essere un eroe invece viene trattato come l’ultimo dei Mohicani. Nel gruppo Italia, però, Ciro è amato da tutti perché è un campione e un punto di riferimento”.

