Coronavirus, i dati forniti dalla fondazione Gimbe: raddoppio dei contagi, +40% dei ricoveri, +61% le terapie intensive



I dati diramati dalla fondazione Gimbe di Bologna rilevano nella settimana del 7-13 ottobre, rispetto alla precedente, un incremento esponenziale nel trend dei nuovi casi (35.204 vs 17.252) a fronte di un moderato aumento dei casi testati (505.940 vs 429.984) e di un netto incremento del rapporto positivi/casi testati (7% vs 4%).

Dal punto di vista epidemiologico crescono i casi attualmente positivi (87.193 vs 60.134) e, sul fronte degli ospedali, impennata dei pazienti ricoverati con sintomi (5.076 vs 3.625) e in terapia intensiva (514 vs 319). Crescita costante anche sul fronte dei decessi (216 vs 155).

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: +61 (+39,4%)

Terapia intensiva: +195 (+61,1%)

Ricoverati con sintomi: +1.451 (+40%)

Nuovi casi: +35.204 (+104,1%)

Casi attualmente positivi: +27.059 (+45%)

Casi testati +75.956 (+17,7%)

Tamponi totali: +102.881 (+14,4%)

