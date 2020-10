Candreva a tutto tondo nell’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. Dall’intesa con Quagliarella alle esperienze con Lazio e Inter

Fra i top player della Sampdoria di Claudio Ranieri adesso c’è anche lui, Antonio Candreva. L’esterno arrivato dall’Inter nell’ultima sessione di calciomercato ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Ecco qualche passaggio.

Intesa con Quagliarella. “C’è feeling con Fabio, ci capiamo al volo. Anche lo sketch del ristorante è nato in un attimo”.

Ex Lazio, prossima avversaria in campionato. “Ho passato quattro anni bellissimi e indimenticabili in biancoceleste, vincendo anche la Coppa Italia. Un ricordo indelebile e porterò sempre nel cuore quel periodo”.

Esperienza Inter. “Anche lì quattro anni belli. L’unico rammarico è è il mio primo anno, con tanti cambiamenti societari e tecnici che non ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi che avrebbe meritato il club. Ho dato tutto me stesso per la causa nerazzurra”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Sampdoria, Ferrero shock: “Di Coronavirus non si muore. Apriamo gli stadi”

Calciomercato Sampdoria, Ranieri al capolinea | Niente rinnovo