Il Psg ha messo da tempo gli occhi su Ismael Bennacer. I francesi sarebbero pronti a riprovarci già durante il calciomercato di gennaio

Ismael Bennacer è uno dei punti fermi del Milan di Stefano Pioli. Il centrocampista algerino è tra i calciatori maggiormente cresciuti nel corso degli ultimi mesi. Il giocatore sta mostrando tutte le sue qualità nel ruolo di mediano, nel 4-2-3-1, al fianco di Franck Kessie. Maldini e Massara, così come tutto l’ambiente rossonero, sono soddisfatti dell’ex Empoli ma dovranno guardarsi dai possibili assalti provenienti dall’estero.

Bennacer è un giocatore che piace parecchio alle grandi d’Europa. Guardiola lo ha messo da tempo nel mirino, così come lo United, che pensa a lui per il dopo Pogba (seguito anche dalla Juventus). Ma è soprattutto il Psg – come riporta ‘todoFichajes.com’ – che starebbe muovendo passi concreti. I francesi lo vogliono per gennaio e sperano in un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro, ma già a giugno i rossoneri hanno respinto tutte le offerte. Dalla prossima estate, però, sarà possibile strappare il giocatore con la clausola, versando 50 milioni di euro.

