Calciomercato Inter, occhi in casa Real Madrid e sfida lanciata alla Juventus: Conte sogna l’autentico colpaccio

La sfida tra Juventus e Inter, in campo e sul mercato, è destinata a continuare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Sfida scudetto che si ripropone tra bianconeri e nerazzurri, con Paratici e Marotta che pensano sempre a come superarsi provando a mettere le mani per primi sulle occasioni che le finestre di trattative presentano. Che si tratti di giovani talenti o di calciatori esperti da acquistare a costo d’occasione.

Parlando di occasioni, situazione da monitorare in casa Real Madrid, dove ci sono opportunità che andranno colte probabilmente al volo. La Juventus ha tentato uno scambio per mettere le mani su Marcelo, il brasiliano è da tempo scontento e risulta anche nel radar dei nerazzurri. Bianconeri che pensano poi a Sergio Ramos cui avrebbero già presentato delle offerte. Il difensore andaluso sembra arrivato ormai al termine della sua avventura con i Blancos. Il rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid appare lontano e questo potrebbe fare gioco ad eventuali acquirenti, interessati all’esperto centrale. Secondo ‘Don Balon’, Zidane avrebbe già messo in conto di poter fare a meno di lui a partire dalla prossima stagione. I nomi dei sostituti ci sarebbero già: Koundè e Pau Torres. Dunque, a Ramos starebbe pensando seriamente a questo punto anche l’Inter. Il derby d’Italia può infiammarsi nuovamente.

