L’Inter è vicina a battere la Juventus per Emerson Palmieri. Nel duello di mercato i nerazzurri sono in vantaggio.

Sia l’Inter, sia la Juventus, sono alla ricerca di un terzino sinistro in grado di alzare la qualità della rosa dei propri allenatori. I due club hanno messo gli occhi su Emerson Palmieri, chiuso da Chillwell e Marcos Alonso al Chelsea. I Blues vorrebbero liberarsi dell’italo-brasiliano, vista l’abbondanza su quella fascia. L’ennesimo derby d’Italia sul calciomercato potrebbe essere vinto dai nerazzurri.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: ok di Emerson Palmieri, Juventus sorpassata

Il desiderio di tornare in Italia per Emerson Palmieri è forte, soprattutto per mettersi in mostra prima dell’Europeo itinerante del 2021. ‘TodoFichajes’ parla di un accordo tra il giocatore e i nerazzurri, con Marotta che ha in mente di prelevarlo in prestito a gennaio con diritto di riscatto dopo sei mesi, fissato a 10 milioni di euro. Un’offerta che potrebbe far vacillare il Chelsea e permettere a Emerson – il quale, a detta del portale spagnolo, ha già dato il via libera al passaggio all’Inter – di riapprodare in Italia dopo l’esperienza alla Roma.

Nico Bastone

