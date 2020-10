In questi ultimi giorni di calciomercato si è tornato a parlare di una nuova avventura in Serie A per Mario Balotelli

Mario Balotelli resta uno dei nomi più importanti sul panorama degli svincolati. L’ex attaccante del Brescia ha concluso malamente l’avventura con il club di Cellino, praticamente da fuori rosa. Tante le squadre che in questi giorni sono state accostate a ‘Supermario’, estere e italiane. Dalla Turchia all’Inghilterra passando per la Francia, il Brasile e la MLS.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Si è parlato spesso anche dell’ipotesi Spezia per Balotelli, ma il ds Mauro Meluso ha chiarito: “Non lo abbiamo mai trattato, la rosa è molto ampia e completa così. Sono contento dell’applicazione che tutti i ragazzi mettono in allenamento, merito sopratutto del mister e del suo staff. Le idee che abbiamo portato avanti crediamo siano le più giuste. Gli acquisti di Verde, Agudelo e Farias sono importanti e di spessore”, le parole a ‘TeleLiguriaSud’. Nei giorni scorsi lo stesso classe ’90 aveva annunciato novità a breve, mentre Mino Raiola ha invece sottolineato che ora “Mario non pensa al calcio”.