Bianconera, blu scura e mimetica arancio. Sono le nuove divise della Juventus di Andrea Pirlo per la stagione 2020-2021. In questo avvio di stagione ha finora debuttato solo la prima maglia, bianconera classica con i dettagli in color oro, ma a riscuotere maggior successo tra i tifosi è la seconda divisa, quella blu scura da trasferta. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, infatti, viene preferita con il 44,6% a quella bianconera (41%). Bocciata infine la terza, dal colore arancione mimetico, che riscuote solo il 14,5% delle preferenze.

Juventus, attesa per il debutto della seconda e terza maglia

C’è attesa dunque anche per il debutto delle altre due divise, che potrebbe esserci a partire dalla trasferta di Crotone, in programma sabato sera alle ore 20.45. I bianconeri saranno poi impegnati in Champions League, sempre in trasferta sul campo della Dinamo Kiev per l’esordio nella massima competizione europea. Altra occasione per i tifosi di conoscere le nuove maglie. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

