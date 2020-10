Nations League | Italia-Olanda tra formazioni, diretta tv e calciomercato

Focus di Calciomercato.it sul match Italia-Olanda di Nations League in programma questa sera al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo

Stasera al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo si affronteranno Italia e Olanda nel match valevole per la quarta giornata del Girone 1 di Nations League. La Nazionale di Roberto Mancini è reduce dal poco esaltante pareggio contro la Polonia di Lewandowski, ma è in testa con 5 punti. Dietro proprio gli ‘Oranje’ dell’ex tecnico dell’Inter Frank de Boer, anch’essi non andati oltre il pari senza gol nella sfida con la Bosnia di Miralem Pjanic. Calciomercato.it vi propone un approfondimento sull’incontro Italia-Olanda tra probabili formazioni, diretta tv, ‘allarme’ Covid-19 poi rientrato e mercato.

Italia-Olanda, ‘allarme’ coronavirus: El Shaarawy da positivo a negativo

La vigilia di Italia-Olanda, in casa azzura, è stata contraddistinta dall’allarme Covid-19 per fortuna poi rientrato in serata. Nel tardo pomeriggio di ieri Stephan El Sharaawy era risultato positivo con bassa carica virale e alcuni rumors parlavano di una seconda positività all’interno del gruppo squadra. Il medico della Nazionale, il professor Andrea Ferretti, aveva però subito parlato di un possibile ‘caso’ di falso positivo per quanto riguardava l’ex attaccante della Roma. E di questo si è alla fine trattato: al secondo tampone, El Shaarawy è infatti risultato negativo.

Passando al campo, in conferenza stampa Mancini ha ufficializzato il ritorno nell’undici titolare di Ciro Immobile al posto di Belotti. Il commissario tecnico sembra perlopiù intenzionato a stravolgere la difesa. Nel reparto arretrato i cambi potrebbero essere addirittura tre: D’Ambrosio, Chiellini e Spinazzola dovrebbero rimpiazzare rispettivamente Florenzi, Acerbi ed Emerson Palmieri. Il centrocampo, invece, potrebbe restare identico: Jorginho in cabina di regia, ai lati Verratti e Barella. Quasi l’attacco: Lorenzo Pellegrini e Chiesa verso la conferma, Immobile di fatto l’unica novità. Più ‘sostanziosi’ i possibili cambi di de Boer: nell’undici titolare dovrebbero rivedersi l’atalantino Hateboer, van de Beek, Berghuis e in particolare Depay, nel ruolo di prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-OLANDA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Lo. Pellegrini. Ct: Mancini. A disp.: Sirigu, Cragno, Emerson Palmieri, Florenzi, Acerbi, Sensi, Locatelli, Cristante, Berardi, Caputo, Kean, Lasagna.

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; Van De Beek, F. De Jong; Berghuis, Wijnaldum, Promes; Depay. Ct: De Boer. A disp.: Krul, Bizot, Dumfries, Veltman, Aké, Koopmeinrs, Wijndal, Strootman, Malen, L. De Jong, Babel, Stengs.

ARBITRO: Taylor (ING)

Da Pellegrini a Depay e Locatelli, Italia-Olanda con vista calciomercato

Italia-Olanda sarà senz’altro un’interessante sfida anche in ‘chiave’ calciomercato. Diversi i giocatori che verranno monitorati con attenzione da scout e dirigenti di club italiani e non solo. Da Depay, ancora in scadenza col Lione nel giugno 2021 e nel mirino di Juventus e Milan nonché del Barcellona, a Georgino Wijnaldum in forza al Liverpool (pure lui in scadenza fra otto mesi e ‘occasione’ per le italiane) per quanto riguarda la Nazionale olandese; per gli azzurri da Lorenzo Pellegrini, voglioso di restare alla Roma rinnovando il contratto in scadenza nel 2022 (con clausola da ‘soli’ 30 milioni) a Locatelli tanto gradito a Juve e Inter, anche se il regista del Sassuolo dovrebbe partire dalla panchina.

DIRETTA TV ITALIA-OLANDA

Italia-Olanda sarà trasmessa da ‘Rai 1’ a partire delle ore 20.45. Il match potrà essere seguito pure in streaming collegandosi al sito della Rai sull’app ‘Rai Play’ e in diretta testuale qui su Calciomercato.it.

