Futuro Balotelli ancora da scrivere: retroscena dalla Francia, con Nantes e Saint Etienne interessate. Parla Raiola

Tra gli svincolati ancora sul mercato, Mario Balotelli resta uno dei nomi più interessanti. Una nuova, ennesima, scommessa quella relativa all’attaccante classe 1990. Sembrano però esserci squadre intenzionate a puntare su di lui, sia in Italia che all’estero. Nelle ultime settimane si è parlato di un forte interesse da parte del Genoa, ma anche dalla Francia sono spuntate alcune pretendenti.

Come riferisce ‘L’Equipe’, il Saint Etienne si sarebbe fatto sotto per l’attaccante, ricevendo però un rifiuto dall’entourage del giocatore. “Al momento non sta pensando al calcio” ha dichiarato Mino Raiola, agente del giocatore. Oltre ai ‘Les Verts’, anche il Nantes si sarebbe interessato all’attaccante, ma in questo caso a dire no sarebbe stato il tecnico dei canarini Gourcuff. Nel frattempo lo stesso Balotelli ha svelato al fratello come la firma su un nuovo contratto possa essere molto vicina.

