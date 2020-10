Il giovane difensore norvegese, Kristoffer Ajer conferma l’interesse del Milan nei suo confronti in una recente intervista

Nonostante la ferma volontà della dirigenza di andare a puntellare anche la difesa con un nuovo centrale, alla fine il Milan non è riuscito ad accontentare Stefano Pioli che fino a gennaio dovrà dunque affidarsi al roster attualmente a disposizione. Tra i difensori monitorati attentamente c’è il giovane norvegese Kristoffer Ajer che intervenuto ai microfoni di ‘VG’ ha confermato l’interessamento rossonero.

Il centrale del Celtic ha infatti affermato: “Non voglio commentare troppo quanto successo in estate ma c’è stato chiaramente un grande interesse da parte del Milan nei miei confronti. Ho un grande rispetto per il club in cui mi trovo. Ho ancora un anno e mezzo di contratto. È un club con una storia importante, non sento l’ansia di cambiare”.

