Massimiliano Allegri è sempre più pronto a tornare in panchina e potrebbe farlo in Serie A, ma non alla Roma né all’Inter o alla Juventus

Massimiliano Allegri resta uno dei nomi più importanti ancora liberi sul calciomercato degli allenatori. Il tecnico toscano è fermo dall’addio alla Juventus di più di un anno fa, ci sono stati diversi incontri e colloqui, ma l’ex bianconero è rimasto senza squadra. Ora, però, potrebbe essere davvero arrivato il momento di tornare in pista e le pretendenti di certo non mancherebbero. Vi abbiamo raccontato a più riprese dell’opzione Roma sempre molto attuale e calda, con il gradimento di Friedkin che ha già fatto diverse mosse in quella direzione. E che resta comunque in pole.

Calciomercato, clamoroso Allegri: Lotito lo vuole come dopo Inzaghi

L’altra pista è quella del PSG, con Tuchel sempre più in bilico ma Leonardo che però in queste ore sta valutando Thiago Motta. Per Allegri c’è l’opzione Premier League, Manchester United in primis, ma difficilmente la panchina dei Red Devils si libererebbe a breve. Come riporta ‘Il Messaggero’, l’ultima suggestione porta alla Lazio di Claudio Lotito, che vorrebbe riprovarci. Si tratta di un vecchio pallino del presidente biancoceleste, che già lo aveva contattato diversi anni fa, prima del suo approdo alla Juventus. Il rinnovo di Inzaghi è ancora in alto mare, durante il ritiro ci sono state diverse discussioni e intanto il tempo passa, il contratto si avvicina alla scadenza del 2021. E le sirene del PSG che continuano comunque a suonare.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Se si dovesse arrivare a una separazione, Lotito avrebbe già pronto l’asso nella manica (non a caso avrebbe già inserito nello staff medico e fisioterapico nomi legati all’ex allenatore bianconero, già incontrato quest’estate in barca in Toscana). Il patron della Lazio aveva messo sul piatto un rinnovo triennale a Inzaghi, che però ha deluso nel finale dello scorso campionato. Ora è tornato tutto in stand-by, nessuno ha fretta e così avanza il nome di Allegri, che potrebbe vedersi recapitata un’offerta da 4 milioni a stagione.