Borussia Dortmund, niente addio a gennaio: la posizione del club

Il Manchester United sogna il colpo Jadon Sancho, ma il Borussia Dortmund parla chiaro: nessun addio a gennaio della giovane stella

Tra i millennial più interessanti del panorama mondiale, il Borussia Dortmund ne ha in rosa addirittura due: Erling Haaland e Jadon Sancho. Entrambi sono corteggiatissimi dagli altri top club europei che sono pronti ad affondare il colpo nelle prossime sessioni di mercato. A gennaio però non ci sarà alcun addio da parte del giocatore inglese. Porte chiuse da parte dei gialloneri, come riferisce ‘Bild Sport’.

Dalla Germania infatti sottolineano come il Borussia abbia chiuso le porte ad un addio a gennaio. Il club non avrebbe infatti dato il permesso a Sancho di lasciare la Germania nella prossima sessione di mercato per trasferirsi al Manchester United. I ‘Red Devils’ sono certamente tra le società più interessate al talento di origini caraibiche e sono la grande favorita come futura destinazione del numero 7 giallonero.