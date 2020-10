Dopo il KO di Lazzari, potrebbe esserci un ulteriore infortunio in casa Lazio a far tremare Inzaghi. Fares salta la sfida col Messico

Prosegue l’emergenza della Lazio che nelle scorse ore ha dovuto registrare l’infortunio di Manuel Lazzari, tornato anticipatamente dall’avventura in nazionale. Problema fisico in vista anche per l’esterno di fascia opposto: Mohamed Fares. Secondo quanto riportato dal portale algerino ‘dzfoot.com’, l’esterno biancoceleste potrebbe saltare la gara di stasera tra Algeria e Messico.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Fares infatti avrebbe avuto un lungo colloquio con il commissario tecnico prima della rifinitura ed avrebbe confidato poi di non essere in grado di scendere in campo a causa di dolori al ginocchio e un fastidio all’adduttore. Il calciatore della Lazio non vuole correre rischi.

