Piove sul bagnato in casa Juventus dopo la positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo. Infortunio per il centrocampista gallese Aaron Ramsey

Arriva un’alta brutta notizia per Andrea Pirlo, dopo la positività al Covid-19 da parte di CR7 delle scorse ore. Il tecnico della Juventus rischia infatti di perdere un altro calciatore. Nello specifico si tratta di Aaron Ramsey che come evidenziato da una breve nota della federazione gallese non scenderà in campo nella sfida contro la Bulgaria per un non meglio specificato problema fisico. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Infortunio in nazionale dunque per il centrocampista di Pirlo che salterà la sfida di Nations League tenendo quindi in apprensione anche il mondo bianconero sull’entità dei suoi problemi fisici che verranno certamente valutati prossimamente dallo staff medico della Juventus.

