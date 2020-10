Champions League, le partite delle italiane in chiaro su Mediaset

Mediaset ha reso noto le partite della fase a gironi della Champions League delle italiane che trasmetterà in chiaro: il calendario

Meno otto giorni al via della Champions League. La fase a gironi è pronta a partire con alcuni appuntamenti di prestigio anche per le italiane. Il doppio incrocio con la Spagna (Juve-Barcellona, Inter-Real Madrid) è ricco di fascino e sarà visibile quasi interamente in chiaro. Mediaset, infatti, ha ufficializzato le sei partite che trasmetterà su Canale 5, mentre le altre andranno in diretta in esclusiva su Sky. Solo Inter e Juventus presenti nel palinsesto i chiaro, escluse Atalanta e Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Champions League, triennio diritti tv 2021-2024: anche Dazn e Amazon in corsa

Ecco il calendario completo delle gare delle italiane di Champions che saranno trasmesse in chiaro su Canale 5:

Mercoledì 21 ottobre: Inter-Borussia Moenchengladbach

Mercoledì 28 ottobre: Juventus-Barcellona

Martedì 3 novembre: Real Madrid-Inter

Martedì 24 novembre: Juventus-Ferencvaros

Martedì 1° dicembre: Borussia M.-Inter

Martedì 8 dicembre: Barcellona-Juventus