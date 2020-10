Champions League, si aprono oggi le buste per l’assegnazione dei diritti tv in Italia per il prossimo triennio: ci sono Dazn e Amazon

Giornata decisiva per l’assegnazione dei diritti tv in Italia per le prossime tre edizioni della Champions League. Quest’oggi saranno aperte le buste per le offerte relative al triennio 2021-2024. Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, Dazn e Amazon hanno possibilità concrete di spuntarla sui colossi storici Sky e Mediaset. Il triennio precedente fu assegnato per una cifra intorno ai 300 milioni di euro, le incertezze legate al coronavirus faranno sì che la cifra sia, stavolta, probabilmente più bassa.