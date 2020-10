Champions League, Amazon avrebbe ottenuto uno dei pacchetti all’asta con la miglior partita del mercoledì sera

Con un’offerta vicina agli 80 milioni di euro, Amazon si sarebbe aggiudicato uno dei pacchetti per il prossimo triennio di Champions League. Quella odierna era una giornata cruciale per i diritti tv della coppa di calcio più ambita dai club e, aperte le buste, l’azienda americana l’avrebbe spuntata sui colossi Sky e Mediaset, oltre a Dazn. Prime Video, riporta ‘Il Sole 24 ore’, dovrebbe trasmettere la miglior partita del mercoledì sera: un pacchetto di 17 partite per stagione. Per gli altri pacchetti all’asta sarebbe invece necessario un rilancio da presentare il prossimo 15 ottobre. Clicca qui per nuovi dettagli.

POTREBBE INTERESARTI ANCHE >>> Champions League, le partite delle italiane in chiaro su Mediaset