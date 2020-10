Calciomercato Serie A, via libera per il ritorno di Allegri! I dettagli

Panchina del PSG più lontana per Massimiliano Allegri: via libera per il ritorno in Serie A. Le ultime

Trova ulteriori conferme l’indiscrezione di un Thiago Motta ormai sempre più vicino al PSG. Stando a ‘todofichajes.com’, infatti, l’ex centrocampista dell’Inter oltre che del club parigino sarà il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. In seguito alle tensioni degli ultimi giorni e ad un rapporto ormai incrinato, il direttore sportivo Leonardo avrebbe infatti deciso di separarsi da Tuchel e, secondo il portale spagnolo, spera di chiudere l’arrivo di Thiago Motta già nei prossimi giorni.

CM.IT - Monza-SPAL, c'è anche Allegri. No comment sulla Roma

Si allontana così l’ipotesi PSG per Massimiliano Allegri, che potrebbe avere il via libera per il ritorno in Serie A. Come anticipato da Calciomercato.it, la Roma di Friedkin sta pensando all’ex Juventus e Milan per l’eventuale sostituzione di Fonseca. Il futuro del tecnico toscano potrebbe essere ancora in Italia. Staremo a vedere.

