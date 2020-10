Calciomercato, Rudi Garcia e il ritorno in Serie A: la rivelazione

L’ex tecnico della Roma, Rudi Garcia, ha svelato la volontà di tornare a lavorare nel nostro campionato dopo l’esperienza in giallorosso

Dopo due anni e mezzo al timone della Roma, e le esperienze a Marsiglia e Lione, Rudi Garcia sta valutando il ritorno in Serie A. Nel corso di un’intervista concessa a ‘The Athletic’, il tecnico ha parlato delle sue prospettive future: “Sono vicino alla filosofia di calcio spagnola, ma l’Inghilterra è la casa di questo sport. Ho allenato anche in Italia, lì ho imparato una lingua meravigliosa e mangiato ottimo cibo. Forse tornerò in futuro in Serie A, o magari andrò in Premier.

LEGGI ANCHE >>> Milan, il ds del Celta Vigo conferma anticipazione CM.IT su Castillejo

Ci furono contatti con Everton e Southampton un anno fa, ma ora sto bene a Lione”. Tra i club che potrebbero valutare l’ingaggio del francese ci sono Sampdoria, Torino, Cagliari e Fiorentina, tutte squadre che nella prossima stagione non escludono un cambio sulle loro panchine.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, duello Rabiot: si anticipa a gennaio?

Calciomercato Roma, la strategia ed il nuovo ruolo di Totti