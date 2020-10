Calciomercato Napoli, la Fiorentina non molla Milik: la situazione

Milik e la Fiorentina è l’affare sfumato nell’ultima sessione di mercato ma che potrebbe sbloccarsi a gennaio. I dettagli

Milik è innanzitutto fuori squadra, ad oggi, col Napoli. E’ questa la condizione necessaria che consente alla Fiorentina di sperare in una conclusione felice di quello che al momento continua ad essere solo un interesse per il polacco, che nelle ultime ore ha rilasciato una lunga intervista legata alla sua situazione.

Del resto a fine mercato la proposta c’è stata, ma il si dell’attaccante non è arrivato. Eppure a Firenze si continua a sperare, anche perché a fine stagione c’è un Europeo da giocare e, come evidenziato da Boniek, sarà difficile che Milik possa far parte della Polonia se dovesse continuare a non vedere il campo.

Il giocatore è anche in scadenza di contratto con gli azzurri, ma pare difficile che De Laurentiis possa lasciarlo andare a parametro zero. La Fiorentina dal canto suo aveva avanzato una buona proposta al patron Commisso, che però non ha trovato interesse prima di tutto nel calciatore. Tuttavia, come riporta ‘Tuttosport’, i viola potrebbero riprovarci magari a gennaio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Fiorentina, da Castrovilli a Milenkovic e Ribery: stretta sui rinnovi

Fiorentina, Pedro conquista il Flamengo: le ultime di CM.IT sul riscatto