Sirene inglesi per Kjaer, che fa un annuncio di calciomercato sul suo futuro al Milan

Simon Kjaer apprezza gli interessamenti dalla Premier League ma vuole restare al Milan. E’ questo il sunto del suo discorso tenuto in conferenza stampa nelle scorse ore: “Sono andato vicino a giocare in Inghilterra più volte, ma ho sempre amato il bel tempo, il cibo e il sud. Quindi con la mia famiglia in quel momento abbiamo preso la giusta decisione. Sarebbe stato interessante giocare in Inghilterra ma nel calcio non si sa mai. Le cose possono cambiare velocemente. Ma in questo momento voglio restare dove sono e al Milan sono molto felice – spiega ai cronisti presenti – Giocare al Milan è stato il mio sogno per anni. Mi trovo veramente bene e spero di restare in questo club ancora per tanti anni. Ma l’Inghilterra è stata un’opzione concreta in più di una occasione”. Clicca qui per nuovi aggiornamenti.

