Calciomercato Milan, c’è l’ok di Elliott: pronto il colpo in difesa a gennaio

Maldini gode già di un tesoretto da investire sul difensore centrale nel mercato di gennaio: riparte il casting, ma Milenkovic rimane l’obiettivo principale

A gennaio si ricomincia. O meglio, si riprende da dove si era lasciato per il Milan, ovvero dalla conclusione del mercato estivo con un colpo in sospeso: il difensore centrale da regalare a Pioli.

Maldini lo ha praticamente già annunciato, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, anche perché per Simakan, fra i più vicini ai rossoneri a fine mercato, la proprietà aveva dato l’ok per andare oltre la proposta di 12 milioni più 3 di bonus, ma i vertici rossoneri hanno deciso di non forzare la mano in ogni caso, aspettando dunque il calciomercato invernale per affondare il colpo. Per Simakan, che infatti viene ancora seguito, o per un altro nome.

Certamente Milenkovic, che resta l’obiettivo principale nonostante la richiesta alta di Commisso, che però potrebbe abbassarsi se il giocatore dovesse rifiutare l’offerta di rinnovo. Più indietro Pezzella, per cui la Fiorentina ha rifiutato la richiesta di prestito avanzata dai rossoneri sempre a ridosso della conclusione del mercato.

E poi ancora Ozan Kabak dello Schalke 04 e Ajer del Celtic, con quest’ultimo che sarà di scena proprio a San Siro giovedì prossimo nella gara di Europa League contro il Milan. Jens Petter Hauge bis all’orizzonte?

