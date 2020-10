Calciomercato Juventus, Pogba-Camavinga | Zidane ha deciso

Si sta parlando molto del talento francese Eduardo Camavinga che in Italia piace alla Juventus. Dalla Spagna lo danno più vicino al Real Madrid ma Zidane ha idee chiare

Il giovanissimo Eduardo Camavinga è salito in cattedra la scorsa stagione con la maglia del Rennes ed ora negli ultimi tempi anche con quella della nazionale francese. Un vero e proprio exploit che ha attirato le mire di tutte le big europee, Juventus compresa. Tra tutte spicca però il Real Madrid in virtù di quanto riferito dal giornalista, Inda, che ai microfoni di ‘El Chiringuito TV’ ha svelato di un accordo tra il club spagnolo e lo stesso sodalizio francese per la prossima estate, in cambio di una significativa somma di denaro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Tuttavia, resta da convincere Zinedine Zidane dell’utilità di questo trasferimento in quanto l’allenatore transalpino pur apprezzando Camavinga darebbe sempre la priorità a Paul Pogba. Il contratto dell’ex juventino è vicino alla scadenza e il tecnico del Real preferirebbe la sua esperienza per il Madrid. La società al contrario spinge in toto per il più giovane centrocampista del Rennes anche per la forte differenza di ingaggio. A complicare i piani su Pogba c’è inoltre l’agente Mino Raiola che non intrattiene grandi rapporti con i ‘blancos’.

