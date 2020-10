L’esito del sondaggio su Twitter proposto da Calciomercato.it su chi sarà il prossimo capocannoniere della Serie A

Guarito dal Coronavirus, Zlatan Ibrahimovic potrà tornare finalmente in campo. Lo svedese, che ha siglato due gol nella gara d’esordio contro il Bologna, andrà dunque a ricoprire il ruolo di centravanti titolare del Milan. Un ritorno importante anche in chiave classifica marcatori. Sarà lui il nuovo capocannoniere della Serie A 2020/21? Calciomercato.it lo ha chiesto ai propri follower attraverso un sondaggio su Twitter. Sondaggio che ha manifestato grande incertezza, visto che il 36,8% dei votanti ha selezionato come prossimo capocannoniere sia Lukaku che Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic è invece più indietro, scelto dal 16,9%. Solo il 9,6% crede invece che Ciro Immobile, capocannoniere uscente, possa ripetersi. Attenzione però agli outsider: alcuni voti hanno sottolineato come in corsa ci sia pure Ciccio Caputo del Sassuolo, fresco di esordio in maglia azzurra.

