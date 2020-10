Pierpaolo Marino scrive su Twitter penso sarebbe giusto che la Lega A chiedesse alla Figc di allargare il “Tetto alle Rose” almeno a 30 giocatori

L’emergenza coronavirus e i continui contagi tra i calciatori stanno mandando in enorme difficoltà i club. Il Genoa, che nella giornata di ieri, ha fortunatamente recuperato tre calciatori, dopo il gran numero di contagiati, sarà chiamata ad attingere dalla Primavera per allungare la rosa. Una situazione questa che si potrà verificare anche per altre squadre e che non piace molto alle società.

L’Udinese, ad esempio, per bocca del suo dirigente Pierpaolo Marino vedrebbe di buon occhio l’allargamento delle rose ad almeno 30 giocatori: