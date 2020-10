Lazio, Lazzari lascia il ritiro della Nazionale per infortunio

Problemi in casa Lazio. La sosta per le nazionali regala infatti una brutta sorpresa a Simone Inzaghi: infortunio per Lazzari

Ansia per Manuel Lazzari. L'esterno della Lazio ha lasciato il ritro dell'Italia e sta facendo ritorno a Roma. Avrebbe riportato un infortunio al flessore in allenamento e nelle prossime verrà sottoposto ad accertamenti strumentali. In dubbio la sua presenza per la Sampdoria.

A confermare l’indisponibilità dell’esterno biancoceleste in nazionale ci ha pensato una nota della FIGC: “Il difensore della Lazio Manuel Lazzari, infortunatosi questa mattina in allenamento e indisponibile per il match con i Paesi Bassi, farà rientro a Roma in serata dopo che il charter della Nazionale avrà fatto scalo a Bergamo”.

