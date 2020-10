Italia-Irlanda Under 21, ok della Uefa a quattro ‘titolari’ in ritiro

Italia-Irlanda Under 21, all’Under 20 che affronterà gli irlandesi si uniscono quattro del gruppo di Nicolato: la Uefa acconsente

L’Italia Under 21 scenderà domani in campo contro i pari età dell’Irlanda con quattro giocatori del gruppo effettivo. L’Uefa ha infatti acconsentito a che Cutrone, Tonali, Ricci e Sottil facenti parte del gruppo di Nicolato si unissero al ritiro della selezione Under 20, che affronterà il match per decisione della FIGC in risposta ai contagi da coronavirus. I quattro giocatori sono stati aggregati avendo già contratto la malattia nei mesi precedenti.

