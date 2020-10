Inter-Milan, Pioli ritrova Ibra e spera in Rebic: le ultime

Inizia oggi la settimana che porta al derby. Il Milan ritrova Ibrahimovic e spera di riabbracciare anche Rebic, il vero grande dubbio verso l’Inter

E’ iniziata la settimana che porta al derby di Milano. Nella sponda rossonera sono tornati i sorrisi grazie a Zlatan Ibrahimovic. Ieri lo svedese si è allenato per la prima volta con i compagni, giocando anche la partitella finale, in cui ha messo a segno un gol e un assist.

Il Milan ritrova il suo campione ma non solo. Mister Pioli da qualche giorno può contare anche su Alessio Romagnoli che ha finalmente smaltito i guai al polpaccio, che lo tormentavano dal termine della stagione scorsa. Con il rientro del capitano sembrava poter cessare l’emergenza in difesa e invece nulla è praticamente cambiato. La positività di Matteo Gabbia consegna a Pioli solo due centrali, Kjaer e appunto Romagnoli. In un paio di settimane si spera di rivedere il giovane italiano così come Musacchio, che vede la luce in fondo al tunnel dopo l’operazione alla caviglia. Duarte, invece, dovrebbe essere quello a rientrare per primo. Per il brasiliano si attende il doppio tampone negativo. Ancora out Conti ma Dalot è già pronto.

Milan, formazione fatta per il derby

La ripresa degli allenamenti è fissata per domani e la squadra – se non dovessero esserci nuove defezioni – è praticamente fatta. Con Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo davanti a Donnarumma. A centrocampo Kessie e Bennacer non si toccano così come Calhanoglu dietro a Zlatan Ibrahimovic.

Rebic sta provando ad esserci ma solo a metà settimana ne sapremo di più dopo un nuovo consulto specialistico. Se dovesse dare forfait, a sinistra Brahim e Leao si giocherebbero una maglia da titolare, con il primo favorito. A destra Saelemaekers nettamente in vantaggio su Castillejo.

