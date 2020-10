Europei Under 21, UFFICIALE: domani in campo la nazionale Under 20

L’Italia si gioca la qualificazione al prossimo Europeo under 21, domani contro l’Irlanda scenderà in campo l’under 20

Ora è ufficiale, lo ha deciso la Figc: domani nella decisiva sfida contro l’Irlanda per la qualificazione all’Europeo under 21 del prossimo anno, non scenderà in campo la nazionale under 21 di Nicolato, ma i ragazzi dell’under 20 di Alberto Bollini. Il motivo è dovuto alle positività che sono state registrate nella nazionale di Nicolato.

La partita si giocherà domani all’Arena Garibaldi di Pisa con l’Irlanda che ha tre punti in più degli azzurrini in classifica, ma una gara in più disputata. Un match chiave per la qualificazione agli europei di Slovenia e Ungheria del 2021. L’Italia under 20 era arrivata in ritiro a Firenze nei giorni scorsi per uno stage ed ora si sta allenando a Coverciano. A rimpolpare il gruppo dei ragazzi di Bollini potrebbero essere quattro giocatori che in passato hanno già contratto il Covid. Si tratta di Cutrone, Sottil, Tonali e Ricci.

Figc, Italia-Irlanda under 21: il comunicato UFFICIALE

Questo il comunicato diramato dalla Figc:

“Visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e FIGC, la Federazione in via precauzionale e con senso di responsabilità ha stabilito che sarà la Nazionale Under 20 a disputare domani alle ore 17 allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa il match con la Repubblica d’Irlanda valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. La gara si giocherà a porte chiuse.

La FIGC ha richiesto alla UEFA di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da COVID-19”.