Coronavirus, attesa per il nuovo DPCM che potrebbe essere prolungata fino a domani: ultimi dettagli in corso

Il nuovo DPCM per la gestione dell’emergenza coronavirus potrebbe, per la sua formulazione definitiva, essere posticipato di circa 24 ore. Il premier Conte aveva annunciato quest’oggi che in serata il documento sarebbe stato licenziato. Ma secondo ‘Sky Tg 24’, ci sarebbe stata una richiesta da parte delle Regioni di altro tempo. Nel corso dell’incontro andato in scena quest’oggi con il capo del Governo, infatti, gli enti locali avrebbero chiesto di poter valutare ulteriormente alcune delle proposte dell’esecutivo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, governo alle regioni: stop agli sport di contatto e alle gite scolastiche

Coronavirus, bollettino 12 ottobre: 4619 nuovi casi su 85442 tamponi, 39 decessi