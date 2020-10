Frabotta è una delle sorprese della nuova Juventus di Andrea Pirlo. L’agente del giovane terzino apre al rinnovo con la società bianconera

Una delle sorprese più piacevoli della nuova gestione Pirlo alla Juventus è Gianluca Frabotta. Della conferma in bianconero del giovane terzino e del futuro ne ha parlato il suo agente, Claudio Vigorelli: “A luglio, quando Pirlo sembrava dovesse allenare la seconda squadra, la Juventus ha rifiutato tutte le offerte di prestito dalla B. Frabotta è sempre stato stimato da società e tecnico. Poi, ovvio, la svolta è stata nel precampionato: Gianluca ha fatto bene e il fatto che i dirigenti abbiano ceduto Pellegrini e De Sciglio, non lui, mi ha fatto capire che l’esordio con la Sampdoria non fosse casuale”, le parole di Vigorelli a ‘Tuttosport’.

Juventus, rinnovo Frabotta: parla l’agente

Il procuratore prosegue: “Chi mi ricorda? Diciamo che, come stile di laterale sinistro, rivedo un po’ Fabio Grosso. Rinnovo? Lo abbiamo fatto a luglio, per l’Under 23. Vedremo nei prossimi mesi, dipenderà dalla crescita del ragazzo. Con la Juventus abbiamo un grande rapporto e non ci saranno problemi“. Oltre al prolungamento di Dybala, con il summit tra le parti che continua a slittare, la dirigenza della Continassa potrebbe così blindare anche il mancino classe ’99.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, agente Zaniolo: “E’ stato vicino anche alla Juventus”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo per Alaba