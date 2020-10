Dopo il gravissimo infortunio di Arias, il Bayer Leverkusen sta valutando l’ingaggio di un altro esterno destro, idea Schelotto

Il gravissimo infortunio subìto con la maglia della Colombia terrà lontano dai campi Santiago Arias per molti mesi. Preso in prestito dal Bayer Leverkusen negli ultimi giorni di calciomercato, il colombiano aveva trovato subito spazio tra i titolari nell’1-1 contro lo Stoccarda e ora il club dell’aspirina sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di attingere dal mercato degli svincolati per ingaggiare un sostituto. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, tra i profili monitorati c’è anche quello di Ezequiel Schelotto, come testimoniano i contatti diretti con l’agente del calciatore. Svincolatosi dal Brighton, l’ex Atalanta e Inter ha ricevuto sondaggi anche dall’Italia e dall’Inghilterra e nei prossimi giorni potrebbero arrivare offerte ufficiali per lui.

