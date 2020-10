SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato Milan, priorità al doppio rinnovo

Secondo i follower di ‘Calciomercato.it’, il Milan deve assolutamente trovare un accordo con Donnarumma e Calhanoglu per il rinnovo

Le uniche due squadre a punteggio pieno in Serie A, al momento, sono Atalanta e Milan. La luna di miele fra Stefano Pioli ed i rossoneri sembra non avere mai fine e, terminato il mercato, è tempo di lavorare ai rinnovi di contratto. Noi di ‘Calciomercato.it‘ abbiamo chiesto ai follower del nostro profilo ‘Twitter’ se il Milan debba prolungare i contratti di Donnaruma e Calhanoglu. Non ci sono stati dubbi fra i votanti del nostro sondaggio, che hanno espresso la propria convinzione riguardo al prolungamento dei due rossoneri. In particolare, il 39% ha asserito che i rinnovi sono talmente prioritari che le richieste dei due giocatori vadano soddisfatte ad ogni costo.

Ha assunto una posizione più morigerata il 32% dei votanti che hanno acconsentito al rinnovo, ma solamente per cifre contenute. Inoltre, c’è stato anche un 14% secondo cui solamente uno dei due rossoneri meriti il rinnovo. Infine, il 16% di quelli che hanno espresso una preferenza considera sbagliato prolungare il contratto a Donnarumma e Calhanoglu.