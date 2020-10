Calciomercato.it vi offre il match di ‘Wembley’ tra le Nazionali di Southgate e Martinez in tempo reale

L’Inghilterra ospita il Belgio a Londra in una gara valida per la terza giornata del gruppo 2 della Serie A di Nations League. Da un lato la selezione dei ‘Tre Leoni’ di Southgate va a caccia di un successo che vorrebbe dire sorpasso al comando del girone. Dall’altro i ‘Diavoli Rossi’ di Martinez vogliono centrare il terzo successo per restare in testa a punteggio pieno e ipotecare già la final four. Calciomercato.it vi offre la super sfida di ‘Wembley’ in tempo reale.

Inghilterra-Belgio, le formazioni UFFICIALI

Inghilterra (3-5-2): Pickford; Walker, Maguire, Dier; Alexander-Arnold, Mount, Rice, Henderson, Trippier; Calvert-Lewin, Rashford.

Belgio (4-3-3): Mignolet; Meunier, Alderweireld, Denayer, Boyata; Castagne, Witsel, Tielemans; De Bruyne, Lukaku, Carrasco.

CLASSIFICA: Belgio punti 6, Inghilterra 4, Danimarca 1, Islanda 0.