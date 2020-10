Coronavirus, bollettino 11 ottobre: calano contagi e tamponi, 26 morti

Il bollettino sul coronavirus dell’11 ottobre diramato dal Ministero della Salute: calano i contagi, ma anche i tamponi effettuati

Diminuiscono i nuovi positivi al coronavirus, ma calano anche i tamponi fatti. Questi i dati che arrivano dal bollettino dell’11 ottobre diramato dal Ministero della salute: i nuovi contagiati sono 5.456 (ieri 5.724), ma a fronte di 104.658 tamponi fatti, oltre 28mila in meno rispetto a ieri. Con questi numeri il totale dei contagiati da inizio epidemia sale a 354.950. I deceduti nelle ultime 24 ore sono 26 per un totale che arriva a 36.166. Salgono i ricoverati in terapia intensiva che aumentano di 30 unità, raggiungendo 420 persone. I guariti invece sono in totale 239.709.

A livello territoriale, la Lombardia resta la Regione con più nuovi positivi (anche oggi più i mille, 1.032), seguita dalla Campania (622); allarme anche in Toscana dove i contagiati del giorno sono stati 517.