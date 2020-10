Juventus, frecciata a Ronaldo: “Meglio senza di lui”

Karim Benzema dichiara di aver tratto beneficio dall’addio al Real Madrid di Cristiano Ronaldo

“C’era lui che segnava, io ho cambiato il mio modo di giocare per Cristiano. Nel Lione giocavo in un altro modo, ora sono libero in campo e mi piace toccare il pallone. Ho cambiato il mio stile, giocavo per lui”. In un’intervista rilasciata a ‘Movistar +’, Karim Benzema ha parlato così del suo nuovo ruolo nel Real Madrid dopo l’addio di Ronaldo. “Avevo uno che faceva il doppio o il triplo dei miei gol e dovevo adattarmi. Ho pensato che non mi sarebbe costato nulla, dovevo solo cambiare il mio modo di giocare e passarla di più a lui. Ho messo da parte la mia anima da bomber”, ha concluso il 32enne. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’attaccante francese ha dunque lasciato intendere di aver tratto beneficio dall’addio di CR7. Un ‘assist’ del tutto involontario quello del centravanti per la stessa Juve. Non è escluso infatti che il club bianconero potrebbe fare come i ‘Blancos’ e ad un certo punto decidere di privarsi del cinque volte Pallone d’Oro per far rendere al meglio gli altri campioni in rosa, a partire innanzitutto da Dybala. Staremo a vedere.

