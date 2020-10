Inter, Lukaku: “Nerazzurri la scelta migliore. Voglio dare tutto”

Romelu Lukaku ha parlato dell’Inter e del suo rapporto con Conte al “Festival dello Sport”

“L’ho capito fin da subito, Conte e l’Inter erano la scelta migliore da fare. Il mister mi ha migliorato in tutto”. Parole al miele di Romelu Lukaku per il club nerazzurro e il proprio allenatore, con il quale è arrivato fino alla finale di Europa League contro il Siviglia. Una partita amara, decisa proprio da un suo tocco maldestro in favore degli andalusi: “Mi ci sono voluti 4-5 giorni per recuperare da quell’accaduto. La medaglia della finale non l’ho nemmeno ritirata. Ora è tempo di guardare avanti e per questa squadra darò tutto”.

L’attaccante belga si è poi brevemente soffermato sulla prossima Champions League: “Abbiamo fatto bene la scorsa stagione. Conta solo il campo, sarà lui a parlare”. L’Inter affronterà nel girone B Real Madrid, Borussia Moenchegladbach e Shakhtar. Con un Lukaku già in splendida forma.

