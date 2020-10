Inter, ‘caso’ Eriksen: “Ha solo un modo per convincere Conte”

Evaristo Beccalossi è intervenuto sulla questione Eriksen, che dal ritiro della Danimarca ha fatto sapere di non essere felice della sua gestione all’Inter da parte di Conte

“Io credo che bisogna leggerlo in maniera positiva. In fondo ha esternato la volontà di giocare e di essere protagonista, quindi ci vedo il desiderio di dimostrare di essere da Inter. Di voler dare il suo contributo alla squadra che si è attrezzata per essere protagonista in tutte le competizioni”. Così Evaristo Beccalossi sulle dichiarazioni di Eriksen dal ritiro della Danimarca: “Come il danese può stravolgere le gerarchie? Lasciando il segno in campo, ogni volta che ne avrà occasione – ha risposto l’ex nerazzurro a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Deve mettere la sua grande qualità al servizio della squadra, al di là della posizione che dovrà occupare in campo o al minutaggio che avrà. Servono i fatti, quelli sono incontestabili”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Pogba ‘grazie’ a Mbappe