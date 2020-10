Problemi per Stroll in Formula 1, in pista al suo posto va Hulkenberg nel GP dell’Eifel al Nurburgring

Niente GP dell’Eifel per Lance Stroll. Il pilota canadese della Racing Point, a causa di una indisposizione fisica, oggi è stato sotituito velocemente da Nico Hulkenberg, che gareggerà dunque al suo posto. Arrivato verso le 13, il tedesco ha dovuto vestirsi in fretta per scendere subito in pista per le qualifiche odierne; domani partirà dall’ultima posizione in griglia. Ancora non è chiara, invece, l’entità del problema accusato da Stroll. Clicca qui per nuovi dettagli e informazioni.

