Calciomercato Napoli, agente Hysaj: deadline per il rinnovo

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato del rinnovo con il Napoli e fissato una deadline per conoscere il futuro del terzino

E’ cambiato lo scenario per Elseid Hysaj rispetto a qualche mese fa. Il terzino albanese già la scorsa estate era nella lista dei partenti e in questa il suo addio era dato per probabile. L’intesa con Gattuso e le molte partite disputate hanno cambiato i suoi piani e così ora si parla di rinnovo. Lo fa, a ‘Radio CRC’, il suo agente Mario Giuffredi spiegando che la priorità dell’albanese è al momento prolungare l’accordo in scadenza a giugno con il Napoli: “Nell’ultima sessione di mercato ci sono state diverse offerte ma Hysaj ha deciso di restare per l’ottimo rapporto che ha con Gattuso. La sua priorità al momento è il rinnovo, ma serve capire qual è l’intenzione della società”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, non sfuma l’idea Boga | Parla il fratello

Per conoscerla non si dovrà attendere molto perché il procuratore spiega che “il giorno del giudizio è fissato per la fine di ottobre: per quella data ci sarà una decisione definitiva, permanenza o addio”. Giuffredi nel ritiro di Castel di Sangro ha avuto un colloquio con De Laurentiis che non ha portato però ad un accordo, come raccontato da Calciomercato.it