VIDEO CM.IT – Lazio, visite mediche per Hoedt

Visite mediche per Hoedt, tornato alla Lazio in prestito con diritto di riscatto

Mattinata di visite mediche per Wesley Hoedt. Il centrale della Lazio, arrivato in prestito dal Southampton con diritto di riscatto, si è sottoposto ai controlli per l’idoneità sportiva. Già da qualche giorno si allenava nel centro sportivo di Formello. L’obiettivo essere a disposizione per la sfida contro la Sampdoria di domenica prossima.

Dall’inviato Valerio Cassetta

GUARDA IL VIDEO!