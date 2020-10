La Juventus è pronta a sfidare Real, Manchester United e Psg per Erling Braut Haaland. I bianconeri possono giocarsi la carta Mino Raiola

Erling Braut Haaland animerà il prossimo calciomercato. L’attaccante, arrivato in Germania dopo l’avventura al Salisburgo, sa di essere di passaggio al Borussia Dortmund. Le grandi del calcio mondiale sono in fila per poter acquistare il giovane centravanti norvegese.

Su tutte, le squadre maggiormente interessate sono il Manchester United e il Real Madrid, pronte a sfidarsi per mettere a segno il grande colpo in attacco ma attenzione – come riportano in Spagna – anche a Psg e Juventus.

I bianconeri tentarono d’acquistarlo, prima che approdasse in giallonero, e ora potrebbero riprovarci. La Vecchia Signora – come riporta ‘DefensaCentral’ – può giocarsi la carta Mino Raiola, l’agente del calciatore con cui ha ottimi rapporti che potrebbe favorire la trattativa.

