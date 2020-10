Uno dei volti nuovi della Juventus di Pirlo rivela: “Ho sempre sognato la Premier League”

Fortemente voluto da Pirlo e arrivato a sorpresa in bianconero, Weston McKennie è uno dei volti nuovi della prima Juventus del neo tecnico. Il centrocampista americano ha subito convinto all’esordio contro la Sampdoria, salvo poi incappare in una serata negativa all’Olimpico contro la Roma. L’ex Schalke 04 ha comunque dimostrato di poter garantire sin da subito corsa ed energia in mezzo al campo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Una chiamata, quella della Juve, che ovviamente il 22enne non ha esitato ad accettare. Ma col sogno Premier League intatto: “Ho sempre sognato di andare in Premier, ma quando la Juventus mi ha chiamato, con questi giocatori, con questo staff, con Pirlo in panchina, mi ha intrigato subito. – ha rivelato il giocatore a ‘ESPN’ – Un club che vince è una grande sfida, ci sono i migliori al mondo, è perfetto per i miei obiettivi. Voglio vincere e fare la storia del club, come tradizione e sostegno è una delle società più importanti”. Il presente di McKennie, insomma, si chiama Juventus, mentre il suo futuro potrebbe essere la Premier.

