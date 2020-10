Nella Juventus potrebbe esserci un addio a sorpresa: dal Real Madrid l’offerta da 80 milioni in caso di mancato rinnovo

C’è un problema Sergio Ramos nel Real Madrid e la cosa potrebbe toccare da vicino anche la Juventus. Il difensore e capitano delle ‘merengues’ è in scadenza a fine anno e le parti stanno trattando il rinnovo anche se l’accordo non è ancora stato raggiunto. Inoltre, secondo quanto riferisce ‘diariogol.com’, all’interno della dirigenza madridista non c’è unanimità su cosa proporra a Sergio Ramos. C’è chi pensa ad un contratto a vita, in modo da farlo diventare una sorta di Guardiola del Real una volta terminata la carriera da calciatore. Altri però non vedono percorribile questa strada.

La discussione deve però accelerare perché a fine anno il contratto scadrà. In caso di addio, il Real Madrid dovrà trovare un difensore di livello internazione e lo stesso portale spagnolo fa i nomi di Upamecano e de Ligt. Per entrambi si parte da una valutazione da 80 milioni di euro, una cifra che sarebbe messa sul piatto per convincere la Juventus a cedere il difensore olandese.