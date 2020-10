La recrudescenza dei contagi tocca la Serie A e fa partire l’allarme: così si parla di una modifica del protocollo con i playoff sullo sfondo

Si allargano i contagi in Italia e lo stesso accade anche nel mondo del calcio. Dopo il caos Juventus-Napoli, la Serie A fa i conti con i quattro positivi dell’Inter a una settimana dal derby. Il diffondersi del coronavirus anche tra i calciatori crea non poco allarme sulla possibilità di far arrivare a compimento la stagione. Il protocollo, finora stranuamente difeso da Figc e Lega, non sembra più essere efficace nel tenere sotto controllo i contagi e qualcosa va rivisto.

Ne parla la ‘Gazzetta dello Sport’ che racconta di come si sta valutando la possibilità di modificare il protocollo, introducendo un nuovo codice di autoregolamentazione e magari un comitato tecnico-medico che aiuti la Lega in questa difficile gestione. Scartata ancora l’ipotesi bolla stile NBA, bocciata già a maggio scorso, resta sullo sfondo l’ipotesi playoff.

Al momento i presidenti restano contrari, ma l’accavallarsi dei rinvii potrebbe far tornare di attualità la modifica del format. L’intenzione è di provare ad arrivare fino al termine del girone di andata e poi tirare le somme. Sperando che la post-season non diventi una necessità visto che mettere d’accordo tutti sarebbe un bel problema.