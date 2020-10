Manchester City, Guardiola blinda la stella: 36 milioni all’anno

Manchester City pronto a blindare Kevin De Bruyne: per lui contratto da oltre 300 mila euro a settimana

Un contratto faraonico, non più di quello che attualmente non percepisca. Kevin De Bruyne è un elemento fondamentale per Pep Guardiola e il suo Manchester City: ecco allora che il club inglese punta a rinnovare il contratto del campione belga. Contratto in scadenza nel 2023, ma che il City punta a prolungare di altre due stagioni.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Lo rivela il ‘Sun’, che sottolinea come il club sia pronto ad offrire al belga un rinnovo di altri due anni e un aumento di stipendio pari a 330 mila euro a settimana, 36 milioni l’anno. Una cifra super, che, insieme alla conferma della partecipazione del City in Champions League arrivata dopo la sentenza Uefa, potrebbe scoraggiare i top club europei, che sognavano il grande scippo ai danni degli inglesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, muro contro muro | Vuole solo Guardiola!